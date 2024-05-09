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Köpeğe kaynar suyla saldırı!

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Büyükçekmece'de bir sitede hayvanseverlerin baktığı köpeğe kaynar su döküldü. Bakım altına alınan köpeğin yaşayacağı öğrenilirken benzer bir vakanın daha aylar önce gerçekleştiği öğrenildi.

Büyükçekmece'de geçtiğimiz hafta bir sitede yaşanan olayda, site sakini hayvan sever Özlem Taşer, site çevresinde bulunan beslediği sokak köpeklerinden birisini vücudunda yaralar oluşmuş şekilde buldu.

Köpeği Beylikdüzü’nde bulunan bir veteriner kliniğine götüren Taşer’e burada veteriner hekim tarafından üzerine kaynar su döküldüğü söylendi. Olay karşısında şok yaşayan kadın, köpeğin tüm bakımlarını üstlenirken aynı sitede aylar önce bir başka köpeğe daha kaynar su döküldüğü öğrenildi. 1 haftadan uzun süredir bakım altına alınan köpeğin yaşayacağı öğrenilirken olayın kim ya da kimler tarafından yapıldığı ise henüz öğrenilemedi.

'BU YAŞANAN İKİNCİ OLAY'

Yaşanan olayı anlatan Taşer, “Şoka girdik diyebilirim. Canı çok acıyordu nereye kaçacağını bilemiyordu. O anda hiç ummadığımız bir manzara ile karşılaştık. Daha öncede olmuştu başka bir köpeğe. Bu yaşanan ikinci olay. Biz site sakinlerinden şüpheleniyoruz. Kim olduğunu bilmiyoruz. İstenilmiyor bu köpekler.

KAYNAR SU DÖKTÜLER

Biz zararsız oldukları sürece canlarımıza dokunulmasını istemiyoruz. Zaten bir olaya karışınca bizde belediye veteriner hekimlerini arıyoruz gelip alıyorlar. Sıkıntı yok takip ediyoruz zaten. İstenmiyor köpekler. Sitede çoğu insan evlerinde can besliyor bakıyorlar ama sokak köpekleri hiç istenmiyor. Hiçbir şekilde istemiyorlar. Seveni de var sahip çıkanı da var. Biz ilk gördüğümüzde kabuk vardı. Gittiğimiz veteriner hekim tedaviye götürdüğümüz yerde cerrahi veteriner hekim bir insanoğlunun yaptığı bir olay dedi. Haşlanmış su kaynamış su. Bilerek yapılmış yani” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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