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Hatay'da köpek balığı paniği! O anları korkulu gözlerle kayda aldı, tepkisi güldürdü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Hatay’da amatör balıkçılık yapan İshak Beyaz'ın hayatının şokunu yaşadı. Bir anda önünde çıkan köpek balığını gören adam heyecan ile telefonuna sarıldı. Beyaz'ın o anki tepkisi ise izleyenleri gülümsetti.

İskenderun ilçesinde amatör balıkçı İshak Beyaz ve arkadaşları balık yakalamak için botla körfeze açıldı. Beyaz ve arkadaşları bir süre sonra köpek balığı olduğunu düşündükleri balığa denk geldi. Amatör balıkçı Beyaz, İlk defa köpek balığı görmenin heyecanıyla bu anları kayıt altına aldı. Beyaz'ın görüntülerde, "kocaman lan bu" dediği anlarsa gülümsetti.

"BEKLEDİĞİMİZDEN BÜYÜKTÜ, KORKMADIK DEĞİL"

Beyaz Köpek balığını gördüğünde heyecanlandığını ifade eden balıkçı İshak Beyaz, “Sportif balıkçılık yapıyoruz. Her zamanki gibi teknemizle denize açıldık. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştık. Teknenin dibinde birden köpek balığı gördük ve çok heyecanlandık. Bu anları hemen video kaydına aldık. Birkaç defa tekneye doğru geldiğini görünce biraz korkmadık da değil ama beklediğimizden büyük bir köpek balığıydı. Köpek balığını tam göremedik ama yaklaşık 2-3 metre var gibiydi.” dedi.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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