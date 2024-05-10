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Yer: Malatya... Hastaneden yaralı kaçtı, yakalandığı yer şoke etti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yer: Malatya... Hastaneden yaralı kaçtı, yakalandığı yer şoke etti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Malatya'da ayağından silahla vurulmuş olarak hastaneye kaldırılan şahıs, bir süre sonra kayıplara karıştı. Polis yaralı şahsı kısa sürede kendisini vuran şahsın yanında yakaladı.

Önceki gün yaşanan olayda akşam saatlerinde Çavuşoğlu Mahallesinde ayağından silahla vurulan bir kişi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne gitti. Burada tedavi altına alınan şahıs bir süre sonra hastaneden kaçarak izini kaybedince polis ekipleri yaralı şahsı aramaya başladı.

Sol bacağından yaralı olarak kaçan şahıs Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmalar sonucunda olayın şüphelisi olan M.A.'nın yanında yakalandı.

Yaralı şahsın kendisini vuran şahsın yanında yakalanması ile ilgili emniyetten detaylı bir açıklama yapılmazken olayın kazayla mı yoksa saldırı sonucu mu yapıldığı konusunda ise bir açıklama yapılmadı.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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