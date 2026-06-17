İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran-ABD mutabakatının İsviçre’de yapılması planlanan imza törenine ilişkin ertelenme iddialarını yalanlayarak, programın planlandığı şekilde devam ettiğini açıkladı.

İran, İran-ABD mutabakat zaptının İsviçre’de gerçekleştirileceği belirtilen imza törenine ilişkin ortaya atılan erteleme iddialarına cevap verdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İsviçre’de düzenlenmesi planlanan toplantının programında herhangi bir değişiklik bulunmadığını söyledi.

LİDERLER TARAFINDAN İMZALANABİLİR

Bekayi, mutabakat zaptının iki ülke liderleri tarafından imzalanması ihtimalinin de gündemde olduğunu belirterek, bu seçeneğin değerlendirme aşamasında olduğunu ifade etti.

Açıklamada ayrıca İsrail’in Lübnan’a yönelik adımları ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunularak, İran’ın bölgesel gelişmeleri yakından takip ettiği ve gerekli adımları atacağı vurgulandı.

14 MADDELİK MUTABAKAT

İran ve ABD arasında daha önce Pakistan aracılığıyla yürütülen görüşmeler sonucunda 14 maddelik bir mutabakata varıldığı ve sürecin devam ettiği bildirildi. Tarafların İsviçre’de yapılacak görüşmede anlaşmanın imza aşamasına geçmesinin beklendiği kaydedildi.

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