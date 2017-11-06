Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şanlıurfa’da tarladan pamuk yükledikten sonra kamyonuyla yola çıkan sürücü, hız göstergesine bakınca hayatının şokunu yaşadı. Göstergede yılan olduğunu gören sürücü, kamyonuyla itfaiye merkezine gitti. Ekipler, yılana yangın söndürme tüpü ile müdahale etti. Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesinden aldığı pamukları kamyonla Şanlıurfa merkeze getirmek için yola çıkan sürücü, bir süre sonra hız göstergesinin yanında bir şeyin kıpırdadığını fark etti. Araç içerisindeki lambayı açan sürücü yılan olduğunu fark etti. Neye uğradığını şaşıran sürücü, kamyonu durdurup yılanı çıkartmak istedi. Yılan, göstergelerin yanından direksiyon boşluğuna girdi. Kamyona tekrar binen sürücü, Şanlıurfa merkeze geldi. İtfaiye merkezine giden sürücü, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Yılanı çıkartmayı başaramayan ekipler, yangın söndürme tüpüyle müdahale ederek çıkartmaya çalıştı. İtfaiye ekipleri, uzun süren uğraşların ardından yaklaşık 1 buçuk metrelik yılanı çıkartmayı başardı. Ekipler tarafından yeniden doğaya bırakılan yılanın tarlada pamuk yüklendiği sırada kamyonun içerisinin sıcak olması nedeniyle içeri girdiği tahmin ediliyor.