Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) destekli Özgür Suriye Ordusu’nun (ÖSO) terör örgütü DEAŞ’tan kurtardığı bölgelerde yerel meclisler, Türkiye’nin desteğiyle kamu hizmetlerini sağlamaya çalışıyor. Fırat Kalkanı bölgelerinde yapılan hane ve nüfus sayımlarına göre evlerine geri dönenlerle nüfus ortalama 4,5 kat arttı. Hatta bazı bölgelerde nüfus artışının 9 kata yaklaştığı görüldü. Toplam nüfusun 52 bine düştüğü söz konusu bölgelerde artık 236 bin civarında kişi yaşıyor. Nüfusu 5 bine kadar düşen Halep’e bağlı Suran beldesinde hâlihazırda yaklaşık 25 bin kişi bulunuyor. Çobanbey’in nüfusu 4 binden 20 bine, Cerablus’un nüfusu 7 binden 36 bine, Bab’ın nüfusu 12 binden 106 bine yükseldi. Türkiye’nin desteğiyle yeniden inşa çalışmaları El Bab’ın yaralarının sarılmasını sağlarken, ilçe sakinlerinin dönüşü devam ediyor.

Azez’in güneyindeki Mare ilçesinde gerçekleştirilen hane ve nüfus sayımı geçmişte sık sık terör örgütü PKK/PYD ve DEAŞ saldırılarının hedefindeki ilçenin 7 bine kadar düşen nüfusunun 27 bine yükseldiğini gösterdi. 24 Ağustos 2016’da başlayan Fırat Kalkanı Harekâtı’nda Halep’in kuzeyinde 2 bin 55 kilometrekare DEAŞ’tan temizlenmişti.