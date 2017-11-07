Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

FETÖ’nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Jandarma Genel Komutanlığının Beştepe Karargâhındaki eylemlere ilişkin 244 sanığın yargılanmasına başlandı. Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesinde görülen duruşmaya sanıklar, yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde getirildi. Sanıklardan 20’si, salona hâkim ve savcıların da giriş yaptığı kapıdan alındı. Diğer tutuklu sanıklar ise duruşma salonuna binanın arka tarafından getirildi. Kimlik tespitinin ardından, sanıklara yöneltilen suçlamaları hatırlatıldı. Sanıklar arasında eski Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Galip Mendi’nin Özel Kalem Müdürü Jandarma Kurmay Albay Erkan Öktem ve komutanlık personeli subayların “imamı” olduğu belirtilen Muhterem Çöl de yer alıyor. Davada, darbeciler tarafından başından vurularak ağır yaralanan eski Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele Daire Başkanı Turgut Aslan, Danıştay Üyesi Muharrem Özkaya ile Emniyet Genel Müdürlüğü tüzel kişiliğinin de arasında olduğu 54 “müşteki” bulunuyor. Duruşmaların 2 Şubat 2018’e kadar devam etmesi bekleniyor.