Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

Yıkılarak opera binasına dönüştürülecek olan İstanbul Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) projesinin tanıtımı, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla yapıldı. Haliç Kongre Merkezinde düzenlenen tanıtım toplantısına, milletvekilleri, belediye başkanlarının yanı sıra, aralarında sanatçılar Orhan Gencebay ve Ajda Pekkan da yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Taksim Meydanı’nın hepsinin yayalaştırılacağını ve araç trafiğinin tamamen yer altına alınacağını belirterek şöyle konuştu:



“2007 yılından itibaren farklı kurumlar tarafından yapılan incelemeler bu binanın artık kullanılamayacağını göstermiştir. Bu yapının yıkılıp yeniden inşasına karşı direnişin, kültür sanat hassasiyetinden değil ideolojik saplantılardan kaynaklandığını gayet iyi biliyoruz. Protestolar, davalar, kampanyalar ve onca kavga gürültünün ardından sonunda nihayet bilimin, aklın, mantığın yoluna gelinmiştir.

Ülkemizin kaybettiği bu 10 yılın hesabını kim verecek? Çünkü bu engellemeyi yapanların sırtlarında yumurta küfesi yok. Kaybettikleri hiçbir şeyde yok. Ülkemize kaybettirdikleri var. Bu zihniyet bizim karşımıza her alanda çıkıyor. Ülkemizde taş üstüne taş koydurtmamayı maharet sayan, sistemin açıklarını kullanan hatta dışardan da ciddi destek alan kurumsallaşmış bir lobi bulunuyor. Biz ta İstanbul Büyükşehir Başkanı olduğum gün bu lobiyi tespit etmiştik. Başbakan olduk, bu lobinin her yerde aynı faaliyeti gösterdiğini gördük. Cumhurbaşkanı olduk, dünyanın dört bir yanında aynı lobinin uzantılarıyla karşılaştık. AKM’nin yeniden inşasına karşı çıkan zihniyetle, terörle mücadeleyi engellemeye çalışan anlayış aynıdır. Yeni havalimanı ve diğer projelerimizi engellemek isteyen güçlerle, operasyonumuzu engellemeye çalışan eller de aynıdır.”



Yerli malzeme kullanılacak

Daha önce bin 300 kişilik olan AKM yenilendikten sonra 2 bin 500 kişilik büyük bir opera salonuna kavuşacak. Mevcut AKM’ye eklenecek yeni binada ise 800 kişilik tiyatro salonu, bin kişilik konferans salonu, 285 kişilik sinema salonu, 250 kişilik Oda Tiyatrosu, bir sergi salonu, bir kütüphane, 885 araçlık otopark bulunuyor. Yeni planda, Atatürk Kitaplığı ve Teknik Üniversite’nin yer aldığı kongre vadisi yönünde ikinci bir meydan oluşacak. Yeni oluşan bu kademeli binaların üzerinde ise bir park yer alacak. AKM’nin yapımında kullanılan malzemeler Türkiye menşeili olacak. Binanın içi ve çevresi için sanatçılarla birlikte çalışılacak. Ortaya çıkacak olan sanat eserleri de binanın önemli bir parçası olacak.

YENİ AKM PROJESİYLE İLGİLİ KİM NE DEDİ



Sanatçı Orhan Gencebay: ÇOK MUTLU OLDUM

“Harika, çok güzel bir çalışma yapılıyor. Benim gibi herkes mutlu diye düşünüyorum. Çok mutlu oldum. Bizim binlerce yıllık tarihimizden gelen bir kimliğimiz var, biz bu kimlikten şikayetçi değiliz ki... Ama biz teknolojiyi, bilimi, ilimi bu değerlerimizle alacağız. Cumhurbaşkanımızın sözlerinin altındaki ağırlığın bu olduğunu gördüm, söylemek istediği mesajlarda bu mantık, fikir vardı.”

Bale sanatçısı Tan Sağtürk: ELİTİST OLMAMALIYDI

“Zannediyorum ki burası Türkiye’nin, İstanbul’un kalbi olacak. Atatürk Kültür Merkezimiz tekrar canlanacak. Eksik kalınacağı inancında değilim. Halkla bütünleşmesi son derece önemli. Elitist bir tavırla olmaması çok önemli. Çok güzel imkanlar sunuyor. Yaşam alanı hâline dönüştürülüyor. Aslında istenilen de bu. Dünyada uygulanan da bu. Türkiye’nin bu böyle bir konuda çok eksiği vardı.

Mimar Sinan Genim: İhtiyacı karşılamıyordu

“Bu bina 1946’ta temele oturuyor. Son 9 senedir kapalı ama bütün açık kaldığı süre 31 yıl. En son zamanlarında gerçekten gayet dökülüyor, koltukları bile kırılmış, İstanbul’a yakışmayan bir salondu. Bugünkü teknolojik imkanlara cevap verecek boyutta değildi. Cumhurbaşkanımız da 10 yıldır bunun yeni bir binayla düzeltilmesini istiyordu ama çeşitli niyet okumalarla iş bugüne kadar geldi.”

Klarnet virtüözü Serkan Çağrı: 10 YILLIK KAYIP VAR

“O salonda konser veren bir sanatçı olarak, konser salonunun tüm eksiklerini, tüm altyapı sorunlarını bilen bir sanatçı olarak oranın çok daha modern bir salon olması, sanatçı, izleyici açısından yeniden tertip edilmesi kaçınılmazdı. Sadece bir 10 yıl kaybetmiş olduk. Güzel bir başlangıç olacak. Taksim’in bir meydan olarak böyle modern bir yapıyla buluşması hepimiz adına sevindirici.”