Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Özel harekat polisinin de destek verdiği çalışmalarda, söz konusu yaklaşık 20 adreste yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.
Operasyon kapsamında ekipler, aranan bazı şüphelileri yakaladı.
Gözaltına alınan zanlılar sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifade işlemleri için Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü yerleşkesine götürüldü.
İstanbul'da uyuşturucu operasyonu
08.11.2017 - 08:01 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 08:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziosmanpaşa, Eyüp, Esenler, Kağıthane ve Sultangazi ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda bazı şüpheliler gözaltına alındı
Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcısı olduğu öne sürülen bazı kişilere ait önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Kaynak: DHA
Etiketler : İstanbul,uyuşturucu,
517850 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/517850.aspx
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