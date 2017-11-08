Sözcü Gazetesi sahibi ve 3 çalışanının yargılandığı davada, duruşma savcısı tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Sözcü gazetesi davasında sıcak gelişme!
08.11.2017 - 15:21 | Son Güncelleme: 08.11.2017 - 15:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sözcü Gazetesi sahibi ve 3 çalışanının yargılandığı davada, duruşma savcısı tutuklu sanık Bekir Gökmen Ulu'nun tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.
Etiketler : son dakika,sözcü,sözcü gazetesi,haberler,
518006 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518006.aspx
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