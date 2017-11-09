Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AA Editör Masası'na konuk oldu ve gündeme ilişkin bir çok konuda açıklama yaptı. İşte Özhaseki'nin açıklamalarından satır başları:

"BUGÜN TOPLUMA AÇIKLAYACAĞIZ"

Bugün sonuç bildirgesini okuyacağız. Türkiye'nin ortak aklının almış olduğu kararları, şehircilik konusundaki kararları bugün topluma açıklayacağız.

Bütün bu yapılanları yasalarımıza dercedeceğiz. Kimisi belediyelerle, yönetmeliklerle, depreme hazırlıkla ilgili bir çalışma var, dercedip sonra toplumda uygulanmasını sağlayacağız.

Bina bazlı dönüşüm, doğru bir dönüşüm değil. Aslında risk taşıyan binalar için doğrudur, yenilemek lazım ama şehircilik ilkeleri açısından ada bazlı bir dönüşüm gerekiyor. Şehirlerdeki sorumluluk ortak sorumluluktur. Bütün yöneticilerin sorumluluğu vardır, vatandaşın da sorumluluğu vardır. Kimse kendini kenara çekmemeli. Bunu zorlayan vatandaş, onu da söyleyelim.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN TALİMATI VAR, HEPSİ YEŞİL ALAN OLACAK"

"Şehir içerisinde kalan askeri alanlar, bundan 50-60 yıl kadar önce bazen daha eski, şehirlerin çeperlerinde yer alan askeriyenin kullanacağı yerlerdi. Şehirler öyle büyümüş ki askeri alanları içine almış ve yutmuş. Buraların dışarıya taşınması çok doğru bir fikir. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı var, hepsi yeşil alan olacak. O konuda kimsede ters bir düşünce yok.

YENİ OTOPARK YÖNETMELİĞİ

Eskiden bir bina yapılırken, üç tane daireye bir tane otopark gösterme zorunluluğu vardı. Yani belediyeye gittiniz 12 daire yapıyorsunuz, 4 tane yer göstereceksiniz. Şimdi daire başı bir tane göstereceksiniz. 12 tane daireye 12 otopark yeri. Yoksa yapamazsınız.

Eskiden otopark yeri sıkıntılı, çok yok, biz bunun parasını verelim diye bir düşünceyle paraya çevrilme vardı. Bunun kötüye kullanıldığını gördük.

Şimdi yeni gelecek yönetmelikte bodrumda gözükmemek kaydıyla kaç kat isterse, emsalden sayılmamak üzere otopark yapabiliyor. Aşağı doğru yap, gözükmesin diyoruz.

Binalardan biri derse ki, ben bunun Manhattan'da gördüm. Otomatik asansörlü binalar var. Yıksın, yapsın. Gitsin belediyeden plan-tadilat bir sene uğraşmasın. Yıkıp otopark yapabilir, oraya da vinç sistemini kurar çalıştırır. Haliyle bu binaların çoğu dönüşüme uğrayacağı için, Türkiye’nin neredeyse yarısı dönüşüme uğrayacak. Otopark işi çözüme kavuşacak."