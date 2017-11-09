Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Yaklaşan 10 Kasım ile ilgili tedbirler ve gerçekleşmesi muhtemel eylemlerle ilgili olarak, terör örgütüyle irtibatı ve iltisakı olan 4 şahsı yakalayan polis ekipleri, 2’sini sınır dışı edilmesi için Yabancılar Büro Amirliği’ne teslim etti. Diğer 2 kişinin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.
Eskişehir’de 4 kişiye DEAŞ gözaltısı
09.11.2017 - 15:09 | Son Güncelleme: 09.11.2017 - 15:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir’de DEAŞ üyesi olduğu öne sürülen 4 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Eskişehir,DEAŞ,gözaltı,operasyon,
518274 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518274.aspx
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