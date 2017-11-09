Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ terör örgütüne yönelik çalışmalarını yürütmeye devam ediyor. Yaklaşan 10 Kasım ile ilgili tedbirler ve gerçekleşmesi muhtemel eylemlerle ilgili olarak, terör örgütüyle irtibatı ve iltisakı olan 4 şahsı yakalayan polis ekipleri, 2’sini sınır dışı edilmesi için Yabancılar Büro Amirliği’ne teslim etti. Diğer 2 kişinin emniyetteki sorguları ise devam ediyor.