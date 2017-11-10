AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına Ahmet Ertük'ün getirildiğini duyurdu.Mustafa Ataş, atamanın Aydın'a ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.
AK Parti Aydın İl Başkanlığına atama
10.11.2017 - 21:34 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 21:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına Ertürk'ün atandığını açıkladı.
Etiketler : AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ataş,Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan,Aydın İl Başkanlığı,
518597 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518597.aspx
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