Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Teşkilattan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına atama yapıldığını bildirdi.Ataş, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile yapılan istişare sonucu Aydın İl Başkanlığına Ahmet Ertük'ün getirildiğini duyurdu.Mustafa Ataş, atamanın Aydın'a ve AK Parti'ye hayırlı olması temennisinde bulundu.