Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Siirt Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasının yönelik 27 Ekim 2017 günü Siirt merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, daha önceden Siirt'te görev yapmış 14'ü subay ve astsubay olmak üzere 19 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.