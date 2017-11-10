Siirt Emniyet Müdürlüğünden edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri yapılanmasının yönelik 27 Ekim 2017 günü Siirt merkezli 11 ilde düzenlenen operasyonda, daha önceden Siirt'te görev yapmış 14'ü subay ve astsubay olmak üzere 19 şahıs gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 11 şüpheli tutuklanırken 8'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 3 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Siirt'te FETÖ soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
10.11.2017 - 23:46 | Son Güncelleme: 10.11.2017 - 23:46
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmada gözaltına alınan 19 şüpheliden 11'i tutuklandı.
Etiketler : Siirt,FETÖ,Fetullahçı Terör Örgütü,
518621 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518621.aspx
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