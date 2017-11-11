Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uzundere ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi’nde 1. Dünya Savaşı’nda su ihtiyaçlarını karşılamak için dereye inerken Ermeni çeteleri tarafından pusuya düşürülerek şehit edilen 30 askerin mezarı bulundu. Şehitler, Çağlayan Mahallesi halkı tarafından köydeki mezarlığa askeri nizamla defnedildi. Şehitlik, çevre düzenlemesinin yapılması ve mezarlıkların belirlenmesiyle vatandaşların ziyaretine açılacak. Erzurum Valisi Seyfettin Azizoğlu “Birkaç ay önce şehitliğin ihalesini yaptık. Böylece yapılan fedakarlık ve kahramanlıkları gelecek nesillere gösterilmesini de sağlamış olacağız” diye konuştu. Diyarbakır’ın Sur ilçesinde teröristlerin yerleştirdiği patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan özel harekat polisi Orhan Dilekçi’nin babası ve mahalle sakini Mehmet Dilekçi ise şunları kaydetti: Derenin bir tarafında Rus askeri diğer tarafında Osmanlı askeri varmış. Osmanlı askerlerinin mevzilendiği bölgede su ve hiçbir şey yoktur. Bunlar gece 600-700 metre aşağı inerek dereden sularını taşırmışlar. Dedemin söylediğine göre o tarihlerde bu köyde oturan Ermeni ailesi varmış. Rus komutan onlara sormuş; ‘Bu dağ susuz, Osmanlı askeri nasıl yaşıyor burada.’ Ermeni çeteleri durumu keşfetmiş. Kumandana askerlerin gece inip su aldıklarını söylemiş. 10 asker gece suya indiğinde pusuya düşürülüp öldürülüyorlar. Dereden gelen silah seslerini işiten askerler aşağı gelince onları da pusuya düşürüp şehit ediyorlar. Sabah durumu gören köylüler tarafından toplu bir mezarlık yapılmış. ERZURUM