Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, vatandaşın artan tepkisi üzerine yeniden görüşülmesi talimatını verdiği otomobillerdeki cam filmi yasağıyla ilgili düzenlemenin detayları belli olmaya başladı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, cam filminde belli standartlarda serbestlik olacağını duyurdu. Dün bir televizyon kanalına konuşan Soylu “Cezaları 8-10 gündür tamamen kestik. Talimat verdim. Bu konu aydınlığa kavuşana kadar bir tane ceza kesilmeyecek” dedi.



YASA 20 YILDIR VAR

Cam filmi yasağının sürecini anlatan İçişleri Bakanı şunları söyledi: “1997 yılında Karayolları Trafik Yönetmeliği’nin 63’ncü maddesinde, cam filmlerinin, cam renklendirmelerinin yasaklandığına yönelik bir madde var. Bu madde, bugüne kadar yürürlükte. 20 yıldır bu yasak hiç kalkmadı. Mevcut imal edilen araçların AB regülasyonu içinde uygunlukları söz konusu. 26 Ekim 2016 tarihinde bakanlık buna uygun bir uyarlama yaptı. Aracın imalinde, montajında camların renklendirilmesi konusunda standartlar getirilecek denildi. Bir yıl sonra da yürürlüğe girecekti. Bize ‘siz bunun yasağını kaldırın’ dediler.



YASAĞA ÜÇ SEBEP

Bu süre zarfında üç hadise meydana geldi. Birincisi Reina saldırısı. Saldırgan kaçarken araç polis tarafından durduruluyor ama camları filmli olduğu için fark edilemiyor. İki Güvenpark. Üç İzmir Çiğli’de 3 yaşındaki bir çocuğumuzun araç içinde unutulması olayı. Daha birçok olayın üzerine Emniyet birimlerimiz terör örgütlerinden eylem beklentisi içinde olduğundan bir talep oluşturdular. Bunun üzerine Bilim Sanayi Bakanlığımız bu yasağın kalkması kararını geri çekti.



NELER YAPILACAK?

Karayolları trafik kanunundaki maddeyi kaldıracağız. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığıyla eş güdüm içinde bir standardizasyon getirilecek. AB ‘ön ve yan camlarda yüzde 70 güneş ışığının geçişini sağlayacak şekilde yapmalısınız’ diyor. Buna ait bir serbestiyet sağlanacak ama belli standartlara göre olacak. Hükûmetimizle de konuşup bunu hemen uygulamaya koyacağız. Cam filmi bugün tamamen yasak. O yasak kalkıyor. Belli bir standart geliyor. Ön, arka, yan camlarda ne kadar olacak, kimler üretebilir karar verilecek. Konu aydınlığa kavuşana kadar cezaları 8-10 gündür tamamen kestik.”



YÜZDE 70 NE DEMEK?

Cam filminde, koyu, orta ve açık olmak üzere üç tip numara bulunuyor. Yeni düzenleme bu numaralar üzerinden yapılacak. Bakan Soylu’nun bahsettiği yüzde 70’lik oran bir numaraya denk geliyor. Ön ve ön yan camlarının bir numara olması, arkalara da iki numara için izin verilmesi bekleniyor.