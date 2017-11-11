Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi koordinesinde bin 500 polisin katılımıyla gerçekleştirilen DEAŞ’a operasyonunda haklarında gözaltı kararı verilen 246 kişiden 220’si gözaltına alınmıştı. Başsavcılık kaynaklarından alınan bilgiye göre, 800 DEAŞ mensubu teröristin Suriye’den Türkiye’ye sızdığı, 10 Kasım anma törenlerinin örgüt tarafından sabote etme amacıyla eylem yapabileceği istihbaratı alındı. Operasyon için düğmeye basan ekipler, yüzde 80’ni Suriye uyruklu olan şüphelileri gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman ve eğitim yapılan yerlere yönelik görüntüler ele geçirildi. Operasyonlarda herhangi bir patlayıcı maddenin bulunamadığı belirtilirken, örgütün hücre evi olarak kullandığı 5 evi baskın öncesi boşalttığı ortaya çıktı.Öte yandan Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı’nca DEAŞ’a yönelik soruşturma kapsamında, aralarında ‘Ebu Hanzala’ kod adlı Halis Bayancuk’un da bulunduğu 11 tutuklu sanık hakkında hazırlanan iddianame, mahkeme tarafından kabul edildi. Halis Bayancuk için ağırlaştırılmış müebbet hapsi talep edildi.