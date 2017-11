Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batuhan Yaşar NEW YORK - ABD’deki temasları kapsamında Washington’dan New York’a geçen Başbakan Binali Yıldırım, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Guterres ile bir araya geldi. Toplantının ardından açıklamalarda bulunan Başbakan Yıldırım, Guterres ile bölgesel ve küresel sorunları değerlendirdiklerini dile getirdi. Yıldırım, şöyle konuştu: Türkiye’nin etrafında var olan istikrarsızlıkların doğurduğu sonuçların ve göçlerin, mülteci krizinin ortaya koyduğu yükün Türkiye tarafından ne kadar büyük bir fedakârlıkla karşılandığını Sayın Genel Sekreter ifade etti. Tabii bizim burada beklentimiz bütün Birleşmiş Milletlere üye ülkelerin bu yüke ortak olmaları. Rohingya Müslümanlarına yapılan etnik temizlik konusunda Birleşmiş Milletlerin daha aktif hareket etmesi ve uluslararası camiayı harekete geçirmesi gerektiğini ifade ettik ve ‘Bu konuda bir karar oluşturma yolu zorlanmalıdır’ dedik. Evlerinden yurtlarından uzaklaştırılan, göçmek zorunda kalan o insanlara hem insani yardımın BM koordinasyonunda akması hem de o insanların yurtlarına dönmesi gerektiğini, bunların sesinin yeterince duyurulamadığı, bu konuda Türkiye’nin sadece hem insani yardım hem de oradaki Müslümanların yaşadığı bu etnik temizliği dünya kamuoyunun dikkatine getirdiğini ifade ettik.

Öte yandan finans kuruluşları ve iş dünyasının temsilcileriyle görüşen Başbakan Yıldırım, daha sonra ABD’nin önde gelen şirket yöneticileri ve yatırımcılarla bir araya geldi. Yıldırım, Musevi cemaati temsilcilerini de kabul etti.



Binali Yıldırım, kaldığı otele kadar gelen Türklerle sohbet etti.



BAŞBAKAN YILDIRIM:

ABD ile sorunlar geçici

Başbakan Binali Yıldırım, Atatürk’ün ölümünün 79. yılı dolayısıyla New York Başkonsolosluğu’nda düzenlenen anma törenine katıldı. Törende konuşan Yıldırım, özetle şunları söyledi: Türkiye’ye yönelik olumsuz kampanyalar maksatlıdır, ülkemizin hukukunu çiğnemek isteyenlerin alçak iftiralarıdır. ABD’de yaşayan vatandaşlarımızın ve dünyadaki bütün vatandaşlarımızın içi rahat olsun, başı dik olsun. Türkiye, demokrasi yolunda, kalkınma yolunda hiçbir sapma göstermemiş ve bundan sonra da göstermeyecektir. Bugün küresel ve bölgesel anlamda yaşanan olumsuz gelişmeler artan istikrarsızlık, Türkiye ile ABD arasındaki ilişkileri her zamankinden daha önemli hale getirmiştir. Bugün ABD ile yaşamakta olduğumuz sorunlar geçicidir. Türkiye’nin dostluğu her zaman bütün müttefiklerimiz için önemli ve kıymetlidir.