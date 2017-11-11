Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’nin son yıllarda yaşadığı tüm gelişmelerin bir asır önce yaşananlardan bağımsız olmadığını belirterek, “Türkiye ve içinde bulunduğu bölgeyle ilgili kanlı senaryolar yenilenerek tedavüle sokuldu” dedi. Beştepe’de düzenlenen “Atatürk’ü Anma Töreni”ninde konuşan Erdoğan, son iki asırda çok büyük kayıpların verildiğini ve çok büyük acıların yaşandığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:



TACİZ EDİLİYORUZ

“Biz Kurtuluş Savaşımıza başlarken ilan ettiğimiz Misak-ı Millîmize dahi sahip çıkamadık. ‘Biz Misakımilli’mize yeniden sahip çıkmak zorundayız’ diyorum. Bizim Misak-ı Millî hudutlarımızdan eğer taciz ediliyorsak, eğer o hudutlar içerisinden ülkemize saldırılar oluyorsa, burada ‘Buyrun devam edin’ deme lüksümüz yoktur. İşte Fırat Kalkanı Harekatı budur. Şu anda İdlip’de, Afrin’de yapılmakta olan budur. Biz burada seyirci kalamayız. Gereği neyse bunu yapmak durumundayız. Birilerinin 12 bin kilometre uzaklıktan gelmek suretiyle buralarda parselasyona girmesine başımızı sallama lüksümüz de yoktur. Neyse bunun hakkını vermek durumundayız. Orada olanlar bizim akrabalarımız, onların değil. Öyleyse akrabalarımızın hukukuna da sahip çıkma mecburiyetimiz var.



TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL

Lozan’ın kayıplarını konuşmak, o kazanımları, kazanımlarını konuşmak da kayıplarını ortadan kaldırmaz. Ülkemizin bugün güney sınırlarında yaşadığı güvenlik sorunlarının en önemli sebebi, Misak-ı Milli’den verilen tavizlerdir. O tavizler verilmeseydi şu anda nerede olduğumuzu anlayın, hatırlayın. Dün bizi Misak-ı Milli’nin gerisine düşürenler, bugün Lozan’ı da bir kenara bırakıp Sevr’e doğru giden bir hesap içindeler. Ancak göremedikleri bir şey var. Bugünkü Türkiye, dünün Türkiye’si değildir.”



Cumhurbaşkanı, son zamanlarda kendilerine yönelik Atatürk’le ilgili yapılan eleştirilere de cevap verdi. Erdoğan, “Şimdi birileri çıkmış biz Atatürk’e Atatürk dedik diye kendilerine göre bir sürü senaryo yazıyor. CHP gibi amorf bir partinin Atatürk’ü milletimizden kaçırmasına rıza göstermeyeceğiz. Atatürk’ü ruhu faşist, söylemi Marksist çevrelerin tekeline mi bırakacağız?” dedi.



Atatürk’ün ölümünün 79. yılında Anıtkabir’de düzenlenen törene katılan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ile ayaküstü sohbet etti.

