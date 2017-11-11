Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

“Ilımlı İslam’ın patenti Batı’ya ait” diyen Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: 15 yıl önce AB ülkelerini dolaşmaya başladığımda, Avrupa Parlamentosunda benden bir konuşma istemişlerdi, sorular başladı. Sorulan soruların başında ‘Ilımlı İslam hakkında ne düşünüyorsun?’ Bana o zaman bunu söylemişlerdi. Ben de kendilerine şunu söyledim “İslam tektir. Kimse İslam’ı çeşitlemeye veya İslam’a yakıştırmaya gitmek suretiyle, İslam’ı bir zaafiyetin içine sokmaya gayret etmesin.” Bir müddet bununla muhatap oldum ama bundan sonra kesildi. Ya şimdi ne oldu da yeniden bu üflendi? Mesele şu, İslam’ı zaafa düşürmek. Dinimizi zaafa düşürmek. Bütün hedefleri bu.