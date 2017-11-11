“Ilımlı İslam’ın patenti Batı’ya ait” diyen Erdoğan özetle şu ifadeleri kullandı: 15 yıl önce AB ülkelerini dolaşmaya başladığımda, Avrupa Parlamentosunda benden bir konuşma istemişlerdi, sorular başladı. Sorulan soruların başında ‘Ilımlı İslam hakkında ne düşünüyorsun?’ Bana o zaman bunu söylemişlerdi. Ben de kendilerine şunu söyledim “İslam tektir. Kimse İslam’ı çeşitlemeye veya İslam’a yakıştırmaya gitmek suretiyle, İslam’ı bir zaafiyetin içine sokmaya gayret etmesin.” Bir müddet bununla muhatap oldum ama bundan sonra kesildi. Ya şimdi ne oldu da yeniden bu üflendi? Mesele şu, İslam’ı zaafa düşürmek. Dinimizi zaafa düşürmek. Bütün hedefleri bu.
"Ilımlı İslam’ın patenti Batı’ya ait"
11.11.2017 - 08:19 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 08:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Genç Kadın Liderler Programı sertifika töreninde yaptığı konuşmada Suudi Arabistan Veliahdı Muhammed bin Salman’ın ülkesinde “ılımlı İslam’ın” hâkim olması için çalıştığı yönündeki açıklamasına değindi.
Etiketler : erdoğan,recep tayyip erdoğan,islam,ılımlı islam,
518672 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518672.aspx
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