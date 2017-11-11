Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekiplerince, İzmir şehir merkezi ve 6 ilçede, 86 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 47 kişi gözaltına alınırken, yapılan aramalarda terörist başı Fethullah Gülen'in kitapları, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzemeler ele geçirildi. Şüphelilerin, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği kaydedildi.