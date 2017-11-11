Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında doktor, avukat, araştırma görevlisi ile sekreterin de bulunduğu "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen S.D., D.G., A.C., K.T., M.S., Z.B.Y., H.A., T.T., H.Ş., S.N., M.Ş.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.