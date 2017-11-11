Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında doktor, avukat, araştırma görevlisi ile sekreterin de bulunduğu "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen S.D., D.G., A.C., K.T., M.S., Z.B.Y., H.A., T.T., H.Ş., S.N., M.Ş.T. gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 11 zanlı, çıkarıldığı mahkemece "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasıyla tutuklandı.
Antalya'daki FETÖ soruşturmasında 11 kişi tutuklandı
11.11.2017 - 09:45 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 09:45
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında aralarında doktor, avukat, araştırma görevlisi ile sekreterin de bulunduğu 11 kişi tutuklandı.
Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda, aralarında doktor, avukat, araştırma görevlisi ile sekreterin de bulunduğu "ByLock" kullanıcısı olduğu öne sürülen S.D., D.G., A.C., K.T., M.S., Z.B.Y., H.A., T.T., H.Ş., S.N., M.Ş.T. gözaltına alındı.
Etiketler : fetö,antalya,tutuklandı,haberler,
518692 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518692.aspx
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