Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ün MHP'li Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve MHP'li 6 Belediye Meclis üyesi toplu olarak partilerinden istifa ettiler. Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu sosyal medya hesabından "Meclis üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.
Söğüt belediye başkanı ve meclis üyeleri MHP'den istifa etti
11.11.2017 - 10:37 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 10:37
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bilecik'in Söğüt ilçe belediye başkanı Halil Aydoğdu ve belediye meclis üyeleri mensubu bulunduklarını Milliyetçi Hareket Partisi'nden istifa etti.
Etiketler : mhp,söğüt,istifa,
518704 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518704.aspx
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