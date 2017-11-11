Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlı Devleti'nin kurulduğu topraklar olan Söğüt'ün MHP'li Belediye Başkanı Halil Aydoğdu ve MHP'li 6 Belediye Meclis üyesi toplu olarak partilerinden istifa ettiler. Söğüt Belediye Başkanı Halil Aydoğdu sosyal medya hesabından "Meclis üyelerimizle birlikte mensubu bulunduğumuz Milliyetçi Hareket Partisinden istifa etmiş bulunmaktayız" ifadelerine yer verdi.