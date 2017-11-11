Sondakika deprem haberi! Manisa Sauhanlı'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.56'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.
Sondakika deprem oldu! Manisa'da 4,4 büyüklüğünde deprem, İzmir'de hissedildi
11.11.2017 - 12:09 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 12:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sondakika deprem oldu! Manisa'nın Saruhanlı ilçesinde 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hafif hissedildi.
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