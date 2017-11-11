Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sondakika deprem haberi! Manisa Sauhanlı'da deprem oldu. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, bugün saat 11.56'da Richter ölçeğine göre 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 14.6 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, İzmir'de de hafif şekilde hissedildi. Kısa süreli olan depremin herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığı belirtildi.