İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DEAŞ'a bağlı 6 kişilik hücrenin yönetiminden gelen talimat doğrultusunda eylem planladığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Çalışma kapsamında, eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 6 zanlıyı gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital malzeme ele geçirildi. Sansasyonel eylem hazırladığı olduğu iddia edilen şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İstanbul'da eylem hazırlığındaki 6 DEAŞ'lı yakalandı
11.11.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda, sansasyonel eylem hazırlığında olduğu gerekçesiyle 6 şüpheli yakalandı.
Etiketler : İSTANBUL,deaş,terörist,eylem,haberler,
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