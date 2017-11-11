Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İBB Başkanı Mevlüt Uysal havalimanı İSPARK'larında ücretsiz bekleme süresini 2 saate çıkartırken, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın ilk işi mesai sonrası kullanılan 170 makam aracını toplatmak oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeniden AK Parti Genel Başkanı olduktan sonra ‘metal yorgunluğu var yenilenmemiz gerekiyor’ ifadeleriyle istifasını istediği belediye başkanlarının yerine gelen başkanlar mesaiye hızlı başladı. İstanbul’da Kadir Topbaş, Ankara’da Melih Gökçek, Bursa’da Recep Altepe, Düzce’de Mehmet Keleş, Niğde’de Faruk Akdoğan’dan boşalan koltuklara Belediye Meclisi tarafından seçilen yeni başkanların, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik çözüm önerilerini dikkate alarak yaptığı ilk çalışmalar halk tarafından da takdirle karşılandı.

ÜCRETSİZ BEKLEME ARTIK 2 SAAT

Kadir Topbaş’tan boşalan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na getirilen Mevlüt Uysal’ın ilk talimatı havalimanlarındaki İSPARK otoparklarıyla ilgili oldu. İBB’nin havalimanlarındaki İSPARK’larda başlattığı 1 saat ücretsiz otopark uygulaması yoğun ilgi görmüştü. Yeni Başkan Uysal da bu ücretsiz bekleme süresini 2 saate çıkardı.

MÜDÜRLERİN İSTİFASINI İSTEDİ

Melih Gökçek’in istifası sonrası Ankara’nın yeni Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna oldu. Tuna’nın ilk icraatının, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde görev yapan bürokratların ve genel müdürlerin istifasını istemek olduğu öğrenildi.

170 MAKAM ARACI TOPLATILDI

Recep Altepe’nin istifasının ardından yapılan seçimle Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Alinur Aktaş da çalışmalarına hızlı başladı. Aktaş’ın ilk icraatı belediyeye ait makam araçlarının toplatılması oldu. Belediyeye ait araçlarla mesai saati sonrası evlere gidildiği ve araçların özel işlerde de kullanıldığının tespit edilmesi üzerine Aktaş ilk talimatını verdi. Daire Başkanlarının da araçlarının bulunduğu 170 araç toplatılarak belediyenin otoparkına çekildi.

GÜVENLİKLİ DUVAR KALKTI

Mehmet Keleş’in ardından Düzce Belediye Başkanı olarak seçilen Dursun Ay ilk gün yaptığı açıklamada, "Düzce Belediyesi Düzcelilerindir" diyerek çalışmalara başladı. Eski Belediye Başkanı Mehmet Keleş’in geçtiğimiz yıl belediye binasındaki makamının bulunduğu koridora yüksek güvenlikli son sistem bir kapı yerleştirmesi eleştirileri de beraberinde getirmişti. Yeni Başkan Dursun Ay’ın ilk icraatı, Keleş’in güvenlik gerekçesi ile makam odasının etrafına koydurduğu paravanları kaldırtmak oldu.

İLK İŞ DENETİM

Faruk Akdoğan’ın istifasıyla görevi devralarak Niğde Belediye Başkanı olan Rifat Özkan’ın ilk işi şehir içerisindeki çalışmaları denetlemek oldu. Özkan, belediye şantiyesi, atölye, su kuyuları, hayvan barınağı, meyve sebze hali gibi birçok noktayı gece saatlerinde denetledi.

EYÜP SULTAN MEYDANI YENİDEN DÜZENLENECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal Eminönü- Eyüp- Alibeyköy tramvay Hattı çalışmalarını yerinde inceledi. Burada konuşan Uysal, tarihi Eyüp Sultan Camii çevresinde yeni düzenleme yapmak için Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Eyüpsultan Belediye Başkanı Remzi Aydın ile istişare halinde olduklarını söyledi.

CAZİBE MERKEZİ OLACAK

Dünyanın her yerinden Eyüp Sultan Hazretlerini ziyarete gelenler olduğunu hatırlatan Uysal, "Bu nedenle Eyüp meydanında yeni bir düzenleme çalışmasına başlayacağız. Önümüzde 15 gün içerisinde Eyüp Sultan Camii çevresini tarihi dokusuna uygun bir şekilde yeniden düzenleyeceğiz. Alını bozmadan yapacağımız düzenlemenin birkaç sene içerisinde tamamlanmasını planlıyoruz. Çalışmalar bittikten sonra Eyüp Sultan dediğimizde bu güzel mekan Türkiye adına önemli bir çekim ve cazibe merkezi olmuş olacak” şeklinde konuştu. Uysal ayrıca 2018 sonu itibariyle bitirilmesi planlanan Eminönü- Eyüp- Alibeyköy tramvay hattıyla günde 114 bin yolcu taşınmasının hedeflendiğini söyledi. (Yeni Şafak)