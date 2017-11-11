Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk Milletini, Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi. Savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek.