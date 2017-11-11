Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk Milletini, Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi. Savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek.
Adalet Bakanlığı darp edilen gaziler için harekete geçti
11.11.2017 - 18:04 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 18:04
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara'da Gazilere saldıran 3 şüpheli için TCK 301'e 4 kapsamında, "Türk Milletini, Devletin askerini ve emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçundan soruşturma açılmasına izin verdi. Savcılık, mevcut soruşturmaya ilaveten TCK 301/4'ten de soruşturma yürütecek.
Etiketler : abdulhamit gül,adalet bakanlığı,
518767 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518767.aspx
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