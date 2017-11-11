Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal, AK Parti Adapazarı İlçe Gençlik Kolları kongresine katılmak üzere Sakarya'ya geldi. Ünal, İl Başkanlığında AK Parti Sakarya İl Başkanı Fevzi Kılıç ve Milletvekilleri tarafından karşılandı. Toplantı salonunda partililere seslenen Ünal, "15 yıldan beri biz Türkiye’nin sorunlarını beraberce tek tek çözüyoruz. 15 Temmuz’da adeta devletin içerisindeki şeytanı devlet millet el ele vererek çıkardı. 40 yıl boyunca devletin içinde yapılanmış, gizlenmiş, saklanmış maskeli bir STK, dini grup görünümlü bir yapıyla elhamdülillah 2013 yılında verdiğimiz mücadele ve bugün hala sürdürdüğümüz mücadele ile devletin içerisinden bir kanser hücresini çekip alır gibi aldık ve beraberce çıkardık” dedi.

"Bugün en çok hepimizin özgüvenine saldırıyorlar bilinçli olarak"



"Türkiye’de daha düne kadar maalesef bir hava savunma sanayisi sistemi yoktu. Biz 2012’de Türkiye’nin bir hava savunma sistemi olmadığını fark ettiğimizde döndük dedik ki Türkiye’nin en büyük eksiği budur ve gidereceğiz” diyen Ünal, “Bugün dünyanın yaşadığı temel sorunlarından bir tanesi güvenlik sorunları dedik. Türkiye nasıl b güvenli hale geliyor. Türkiye siyasi olarak kendi istikrarını kurarken ayrı zamanda kendi devleti içine sızmış yapıları temizlerken aynı zamanda ekonomisini nasıl güçlü bir şekilde hayatta tutuyor bunlara hepsine dahil teşkilatımızın güçlü bir inancının kanaatinin ve bilgisinin olması lazım. Bugün en çok hepimizin özgüvenine saldırıyorlar bilinçli olarak. 15 Temmuz gibi bir destanı gerçekleştirmiş bu milletin o gün verdiği bu büyük mücadeleyi insanlık tarihinin görmediği mücadeleyi irtibatsızlaştırmaya çalışıyorlar. İçerden ve dışarıdan. Kontrollü darbe, öngörülebilenen önlenmeyen darbe gibi bir takım dış güçlerin kullandığı ifadeler FETÖ’nün kullandığı ifadeler bizim 15 Temmuz gibi bir destanı irtibatsızlaştırmaya çalışıyorlar” diye konuştu.