Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "İnsanımızın layık olduğu en üst düzeyde sağlık hizmetlerini onlara ulaştırmak, bizim en temel görevimiz." dedi.Demircan, Vali Ali İhsan Su ve AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan ile Mersin Şehir Hastanesini gezerek, Başhekim Opr. Dr. Recep Aydın ve yetkililerden bilgi aldı.Ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapan Demircan, "İnsanımızın layık olduğu en üst düzeyde sağlık hizmetlerini onlara ulaştırmak, bizim en temel görevimiz." diye konuştu.

Demircan, sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de sağlıkta dönüşüm döneminden sonra gelişme, kalitede artış ve aynı şekilde sürdürülebilirlik dönemi yaşıyoruz. Şehir hastaneleri, Türkiye'de sağlığın gelmekte olduğu seviyenin nerede olduğunu gösteriyor. Milletimiz her şeyin en güzeline layık. Milletimize en güzel hizmetleri her alanda vermek bizim de görevimiz ve boynumuzun borcu. Burada tedavide hizmet veren hekim arkadaşlarımıza da çalışan personellerimize de milletimiz adına teşekkür ediyorum.

Milletimizin de bu hizmetlerden memnun olduklarını da görünce büyük memnuniyet duyuyoruz."

Ulaşabildikleri hasta ve hasta yakınlarıyla görüştüklerini kaydeden Demircan, vatandaşların hizmetten büyük oranda memnun olduğunu kendilerine söylediklerini anlattı.Demircan, yanına gelip eşinin yeni doğum yaptığını söyleyen vatandaşla sohbet ederek, fotoğraf çektirdi.