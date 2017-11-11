Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği 29 yaşındaki U.A. ile 35 yaşındaki A.M.'nin Karabağlar İlçesindeki evlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.A.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 33 kilo esrar bulundu.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
İzmir'de 33 kilo esrar ele geçirildi
11.11.2017 - 22:08 | Son Güncelleme: 11.11.2017 - 22:08
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İzmir'de, polisin düzenlediği operasyonda 33 kilo esrar ele geçirildi, olayla ilgili 2 kişi tutuklandı.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği 29 yaşındaki U.A. ile 35 yaşındaki A.M.'nin Karabağlar İlçesindeki evlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.A.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 33 kilo esrar bulundu.
Etiketler : izmir,narkotik,uyuşturucu,
518805 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/518805.aspx
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