Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit ettiği 29 yaşındaki U.A. ile 35 yaşındaki A.M.'nin Karabağlar İlçesindeki evlerine operasyon düzenledi. Gözaltına alınan 2 şüpheliden U.A.'nın evinde ve otomobilinde yapılan aramalarda 33 kilo esrar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.