Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Acil olarak beyin ameliyatına alınan Naim Süleymanoğlu'nun durumuyla ilgili hastaneden açıklama geldi. Gerçekleşen ameliyat yaklaşık bir buçuk saat sürmüştü. Süleymanoğlu'nun doktoru yaptığı açıklamada efsane sporcunun hayati tehlikesinin devam ettiği, ve yoğun bakımda olduğunu açıkladı.

Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı olarak artan ödem nedeniyle acil olarak beyin ameliyatına alınmıştı.

Siroza bağlı karaciğer yetmezliğinden dolayı 28 Eylül’den bu yana Ataşehir’de özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören ve 6 Ekim’de de hastanenin Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan, olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle ameliyata alındı.

Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu. Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alınmıştı. Operasyon sonrası yapılan açıklamada Süleymanoğlu'nun hayati tehlikesinin devam ettiği ve yogun bakımda olduğu belirtildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KİMDİR?

Naim Süleymanoğlu 23 Ocak 1967 tarihinde Bulgaristan'da dünyaya geldi. Boyunun kısa olmasına rağmen güçlü olması nedeniyle çevresi tarafından Cep Herkülü lakabını almıştır.

Haltere henüz 9 yaşındayken başlayan Süleymanoğlu, 1981 tarihinde Brezilya'da düzenlenen Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda iki altın madalya kazanarak şampiyon olmuştur. 16 yaşında geldiğinde rekor kırarak yine şampiyon olmuştur. Aynı dönemde silkme kategorisinde vücut ağırlığının üç katını kaldıran ikinci halterci olarak tarihe geçmiştir. Böylelikle tarihin en genç dünya rekortmeni unvanını almıştır.

1984-85 ve 86 tarihinde dünyada yılın haltercisi seçilen Süleymanoğlu, 1984 Los Angeles Olimpiyatları'na Bulgaristan'ın da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'yle boykota katılması nedeniyle katılamadı.

Bulgaristan'daki baskılartan kurtulmak ve Türkiye adına müsabakalara katılmak için 1986 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Halter Şampiyonası'nda Türkiye Büyükelçiliği'ne sığınarak Türkiye'ye iltica etti.

OLİMPİYAT OYUNLARINDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1988 yılında Seul'da düzenlenen olimpiyata Türkiye adına katıldı ve Türk Hükümeti gerekli izini alabilmek için Bulgaristan'a 1 milyon doar ödedi. Bu olimpiyatlarda Süleymanoğlu 60 kg koparmada sırasıyla 145 kg, 150.5 kg, 152.5 kg, silkmede 175 kg, 188,5 kg, 190 kg, toplamda da 320 kg, 339 kg, 342.5 kg kaldırarak 6 dünya 9 olimpiyat rekoru kırdı. Süleymanoğlu böylece Türkiye'ye güreş dışında olimpiyatlar tarihinde ilk altın madalya kazandıran sporcu oldu.

1992 Barselona Olimpiyatları'nda rakiplerini çok rahat geçerek altın madalyayı kazandı. Aynı sene Uluslararası Halter Basın Komisyonu tarafından "Dünyanın En İyi Sporcusu" seçildi.

DÜNYA HALTER ŞAMPİYONASI'NDAKİ ŞAMPİYONLUKLARI

1993 yılında Melbourne'de düzenlenen Dünya Şampiyonasında ise 3 altın madalya kazandır ve 2 de dünya rekoru kırmayı başardı.

1994 yılında İstanbul'da yapılan şampiyonada ilk defa Türk seyircisinin karşısına çıktı. Süleymanoğlu bu şampiyonada sakat olmasına rağmen 3 dünya rekoru kırmayı başarmış bu başarı sayesinde 3 altın madalya kazanmıştır.

1995'de Çin'de düzenlenen dünya şampiyonasında sakatlığı devam etmesine rağmen 3 altın madalya kazanmayı başarmıştır.