Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yapılan açıklamada “Türkiye ve Türk halkı ABD'den Fetullah Gülen'in yargılanabilmesi için derhal Türkiye'ye iadesini beklemektedir. Bütün suçlamalara rağmen Gülen'in ABD'de tutulmaya devam etmesi Türk halkı için şaşkınlık ve derin üzüntü uyandırmaktadır” sitemi dile getirilerek “Gülen'in iadesinin gerçekleşmesi için ABD'li meslektaşlarımızla, ikili iade sözleşmesi kapsamında koordinasyon içinde çalışmaya devam ediyoruz" denildi.

Ayrıca açıklamada, FETÖ elebaşı Gülen'in hukuk dışı yollarla Türkiye'ye kaçırılma iddialarının yalan olduğu vurgulanarak “Türk hükumeti yasal olmayan hiçbir şey yapmamıştır. Türkiye'nin, Fetullah Gülen'in iadesi için hukukun üstünlüğünden başka yollara başvuracağı yönündeki tüm iddialar tamamen yalan, gülünç ve temelsizdir" ifadesi kullanıldı.