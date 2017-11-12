Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Arif Ergin, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile geliştirilen “Millî Üretim Entegre Sualtı Savaş Yönetim Sistemi (MÜREN SYS) Programı” kapsamında, Ay ve Preveze Sınıfı Uygulamaları projelerinin imzalandığını belirtti. Ergin, “Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte geliştirilecek sistemle, mevcut Ay sınıfı denizaltılara çeşitli modern ağır torpido atma kabiliyeti, sonar, periskop ve elektronik destek gibi sensor verileriyle özgün hedef hareket analizi, iz yönetimi ve özgün silah kontrol birimi yeteneği kazandırılacak” diye konuştu. Ergin, geliştirilen sistemin envanterde bulunan 2 Ay sınıfı denizaltıda bütünleştirilmesinin ardından, projenin 2019 yılında tamamlanacağını kaydetti. Proje kapsamında, Preveze sınıfı denizaltılarında yer alan savaş yönetim sisteminin gemi içi birimlerinin Araştırma Merkezi Komutanlığı ile birlikte modernize edileceğini belirten Ergin, proje kapsamında MÜREN sisteminin 2023 yılına kadar Preveze sınıfı bir gemiye uygulanacağını ve bu sınıftaki tüm gemilere uygulanması için de yerli sanayiye teknoloji transferinin eş zamanlı olarak gerçekleştirileceğini dile getirdi.