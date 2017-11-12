Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, dün gece gerçekleştiği ortaya çıkan saldırıda AK Parti İlçe Başkanlığı hizmet aracına delici ve kesici aletlerle zarar verildi. Lastikleri parçalanan aracın camları kırılarak kaportasına zarar verildi. Olayın ardından İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından saldırıyı gerçekleştiren şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin sorgusu İlçe Emniyet Müdürlüğünde devam ediyor.

Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı olay yerine gelip inceleme yaptı.