Aydın-Muğla karayolundaki polis kontrol noktası yakınında duran otomobilden şüphelenen ekipler, aracın yanına gitti.
Ekipler, araçtan inerek yürümeye başlayan sürücüye kimlik kontrolü yaptı.
Şüphelinin, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan, öğretmenlikten ihraç edilen Ömer T. olduğu belirlendi.
Zanlı, İl Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
FETÖ şüphelisi yol kontrolü sırasında yakalandı
13.11.2017 - 03:17 | Son Güncelleme: 13.11.2017 - 03:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aydın'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan şüpheli, yol kontrolü sırasında yakalandı.
Aydın-Muğla karayolundaki polis kontrol noktası yakınında duran otomobilden şüphelenen ekipler, aracın yanına gitti.
Etiketler : aydın,fetö,
519066 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/519066.aspx
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