Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başbakan Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı çıkışında Meclis başkanlığı adaylığında ismi gündemde olan İstanbul Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu ile görüştü. Başbakan Yıldırım’ın Burhan Kuzu ile görüşmesi, kulislerde, Kuzu’nun Meclis Başkanlığı adaylığından vazgeçmesi için görüşmüş olabileceği şeklinde yorumlandı.