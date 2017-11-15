Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, "Özalp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine, PKK-KCK terör örgütünün şehir yapılanması YPS'ye yönelik Sarıköy Mahalllesi'ndeki bir eve operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 69 adet AK-47 piyate tüfeği fişeği, 1 adet 9 mm zırh delici fişek, 6 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet 9.65 mm fişek, 1 adet G3 piyade tüfeği fişeği, 1 adet dürbün, 6 adet tabanca şarjörü, 4 adet tabanca kabzesi, 17 adet MKE 14 9P yazılı tabanca fişeği, 118 adet 9 mm kurusıkı tabanca fişeği, 1 adet piyade tüfeğine sıfırlama aparatı, 9 adet tabanca kılıfı ve propaganda unsuru içeren duvar saati ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi C Savcılığı'nın talimatı üzerine gözaltına alındı" denildi.