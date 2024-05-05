Herkes Arda Turan'ı, Fatih Terim'i konuşuyor, peki köylüler? Erzan'a para kaptıranlar korkuyor

Ünlü futbolcuların Seçil Erzan'a gizli fon vaadiyle para kaptırdığı davada 2 yeni iddianame hazırlandı. İddianamelerin birinde Erzan'ın köyünden 5 kişi daha davacı oldu. Mağdurlardan Hasan Çorbacı ve eşi, en az 50 kişinin Erzan'a para kaptırdığını söyleyip, köylülerin korktukları için sustuklarını söyledi. İddianamede Erzan’ın, Çorbacı çiftinden 82 bin lira aldığı, üzerine de 43 bin lira kredi çektirerek sanık Hüseyin Eligül’ün hesabına gönderttiği belirtildi.

Aralarında ünlü futbolcuların olduğu yüksek getirili fon vaadiyle onlarca kişiyi dolandıran bankacı Seçil Erzan hakkında iki yeni iddianame daha hazırlandı.

Erzan’dan şikâyetçi olanların sayısı 26 olurken hakkında istenen hapis cezası ise 275 yıla yükseldi.

Hazırlanan iddianamede, Çorlu’da pazarcılık yaptıkları belirtilen Hacer Çorbacı ve Hasan Çorbacı’nın Seçil Erzan ile babasının pazarcı olması nedeniyle tanıştıkları anlatıldı. İddianamede Erzan’ın, Çorbacı çiftinden 82 bin lira aldığı, üzerine de 43 bin lira kredi çektirerek sanık Hüseyin Eligül’ün hesabına gönderttiği belirtildi.

'SEÇİL YALAN SÖYLÜYOR'

Geçimini Çorlu'da pazarcı olarak sağlayan Hasan Çorbacı, Erzan'ın çalıştığı bankanın Florya şubesine tayin olduktan sonra kendilerini gizli fona dahil ettiğini söyledi.

MedyaRadar'dan Ercan Öztürk'e konuşan çorbacı, şunları söyledi: 'Seçil Erzan'ın babası Hayri Erzan'la pazardan tanışırız. Seçil'i 14 yaşından beri tanırım. Kendisi beni pazardan tanıdığını söylemiş, yalan. Bizim evden çıkmazdı. İstanbul'a gidince davranışları da hayat tarzı da değişti. Çorlu'da karşılaştık; yüksek getirili fondan bahsetti. İsim söylemedi ama bu fonda ünlü isimler olduğunu söyledi.

'DURUŞMADA YÜZÜNE BAKIP SORACAĞIM...'

Param annemden miras kalmıştı. Faiz oranlarını söyleyince pazar yerlerini de sattım. Paranın bir bölümünü çorlu Belediyesinde Zabıta amiri olarak çalışan, benim de tanıdığım Hüseyin Eligül'e elden teslim ettim. Bir kısmını kredi olarak çektiğim 90 bin lirayı Seçil Erzan'a elden teslim ettim. Benim fona verdiğim para toplamda 225 bin lira civarında. Duruşmada yüzüne bakacağım. 'Bana iyi bak, beni pazardan mı tanıyorsun' diye soru soracağım.

'KÖYLÜLER KORKUYOR'

Dolandırılan mağdur sayısı çok fazla. Herkes Fatih Terim'i Arda Turan'ı konuşuyor. Ancak köylerde onlarca kişi var. Benim bildiğim en az 50 kişi Seçil Erzan'a para verdi. Para verenlerin tamamı köylüler. Verilen paralar çok büyük paralar değil ama hepsi birikimlerini verdi. Birikimi olmayanlar ya kredi çektiler ya da tarla ve traktörlerini satarak fona para yatırdılar. Hala çekilen kredileri ödeyen köylüler var. Korktukları için bunu açıklayamıyorlar. Benim kimseden korkum yok. Hayatım kaydı.

ISLAK İMZALI YAZI

Hürriyet'te yer alan haberde ise hazırlanan diğer iddianamede Kaan Sinih, annesi Sevgil Sinih ve babası Tursun Sinih’in kendilerine yüksek getiri vaat eden Erzan’a 2 milyon 250 bin lira ve 150 bin dolar verdikleri, müştekilerin bu paranın 1 milyon 550 bin lirasını geri aldığı ifade edildi. İddianamede, Kaan Sinih’in ifadesi de yer aldı. Kaan Sinih şunları anlattı:

1 Nisan 2022’de fondaki paramdan çekmek için Seçil Erzan’a mesaj attım, ‘250 bin TL para lazım’ dedim. 13 Mayıs’ta, ‘Birazdan hesabına para yatacak’ diye mesaj attı. Nazlı Can’ın hesabından, Denizbank hesabıma 250 bin TL yattı. Annem 31 Mayıs 2022’de şubeye gitmiş, Seçil Erzan’a ‘Bize hiç bilgi vermiyorsun, paramız ne kadar oldu? Bana bir evrak ver’ demiş. Seçil Erzan da anneme nominal bakiye 8 milyon 750 bin TL yazılı şube müdürü kaşeli ıslak imzalı bir yazı vermiştir. Nisan 2023’te medyaya yansıyan haberlerden dolandırıldığımızı anladık.

ERZAN: KİMSEYİ DOLANDIRMADIM

Seçil Erzan, soruşturma aşamasında verdiği ifadesinde şunları söyledi:

Müştekilere fonlardan bahsetmiştim. Olay tarihinde sadece Kaan’dan 150 bin USD para almıştım. Özel fon olarak belirttiğim aile fonumuza yatırmıştım. Hesap müştekilere ait bir hesap değildir. Bu hesap, benim hisse senedi, döviz ve fon işlemleri olan hesabımdır. Bu hesapta parayı işlettikten sonra fazlasıyla Kaan’a parayı iade ettim. Kimseyi dolandırmadım. İmzam ve yazım olduğu iddia edilen belgeyi hatırlayamadım. Suçlamaları kabul etmiyorum.