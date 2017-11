Türkiye Gazetesi

Tekirdağ'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY), Türk Silahlı Kuvvetlerindeki (TSK) kripto yapılanmasına yönelik soruşturma sonunda hazırlanan iddianamede, örgütte "asker abisi" olarak görev yapan şahısların, kripto yapılanma içerisinde görev yapan rütbelilere ulaşmak için, vatandaşların telefonunu kullandıkları bilgisi yer aldı.Tekirdağ 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen 135 sayfalık iddianamede, 13'ü tutuklu 20 sanığın, "terör örgütüne üye olmak" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından cezalandırılmaları isteniyor.FETÖ'nün TSK içerisindeki kripto yapılanmasının, sanık ifadelerinden hareketle detaylarıyla anlatıldığı iddianamede, devlet kademelerindeki yapılanmaya ve sızılan yerin önemine göre, örgüt içerisindeki mahremiyetin arttığına işaret edildi.

'Şarj bitti' diye telefonu kullanmak istiyorlarmış



İddianamede, tutuksuz sanıklardan Muhammet Ö.'nün, örgüt içerisinde "asker abisi" olarak adlandırılan şahıslarla toplantılar yaptığını söylediği belirtilerek, şu ifadelerine yer verildi:

"Ömer abi ile 2016 yılı Haziran ayı içerisinde eşim Sivas'a ailesinin yanına gittiğinde şu an ikamet ettiğim evime geldiğinde görüştük. Bunun haricinde de bir kaç defa da telefonda görüştük. Ömer abi, beni genelikle sabit hatlardan arardı. Bunun haricinde beni bir kaç defa tanımadığım bir cep telefonundan aradılar. İşim olduğu için o an cevap veremedim ve daha sonra bu numarayı aradım. Numara benzin istasyonunda çalışan bir görevliye aitmiş. Bu kişi bana, 'az önce orta boylu, hafif kilolu saçları seyrek ve Toyota marka aracı olan abinin benzin istasyonundan yakıt aldığını, telefonun şarjının bittiğini ve kendisinin telefonunu kullanmak istediğini' söyledi. Bunun üzerine telefonunu verdiğini ama bu kişinin o an istasyonda olmadığını, az önce gittiğini söyledi. Bu konuşma sonrasından görevlinin verdiği eşkal bilgisinden arayan kişini Ömer abi olduğunu anladım. Her defasında farklı numaralardan arardı ama bu numaralar sabit hatlar olurdu."