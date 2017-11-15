Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir dönem sık sık Kandil'e çıkarak terör örgütü PKK'nın sözde yöneticileriyle bir araya gelen ve açıklamaları ile adeta PKK'nın sözcülüğünü yapan Amberin Zaman, kendisine yöneltilen eleştirilere Twitter'dan cevap verdi.

ÇATIR ÇATIR VERGİ ÖDÜYORUM



Kendisine laf atanlara ve küfür edenlere bütün vergilerini çatır çatır ödediğini hatırlatan Zaman, vatanseverliğine bir de bu açıdan bakılmasına istedi.



ZAMAN İÇİN İLK DEĞİL

Amberin Zaman'ın bu yaptıkları ne ilk ne de son. Daha önce PKK'nın liderleri ile Kandil'de röportaj gerçekleştiren Zaman, Türkiye karşıtı propaganda yapmış, en son IKBY bağımsızlık referandumu için yaptığı çalışmalar ile bu sefer de Barzani'nin fahri sözcülüğünü üstlenmişti.



