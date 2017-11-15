Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Resmî temaslarda bulunmak üzere Katar’ın başkenti Doha’da bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri El Sani tarafından resmî törenle karşılandı. İki ülke milli marşlarının çalınmasının ardından tören kıtasını denetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Katar Emiri El Sani, baş başa görüşmelerini gerçekleştirmek ve Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 3. Toplantısı’na başkanlık etmek üzere Emirlik Divanı’na geçti. Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamad El Sani ile bir araya geldi.





