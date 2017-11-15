Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler" dedi.

Korucularla ilgili yapılan çalışmalarla ilgili de bilgi veren Bakan Soylu, "Doğu ve Güneydoğu'da önemli bir adımı attık. Korucularımızın yaş ortalaması 42 idi. 18 bin 482 güvenlik korucumuzu çok iyi şartlarda emekli edip 21 bin 716 güvenlik korucusu alarak yaş ortalamasını 32’ye düşürdük. Korucularımıza Foça'da komando eğitimi dahil verdiriyoruz. Bunun yanı sıra bakanlığımız bünyesinde Korucular Daire Başkanlığı kurduk. Ek tazminatları arttırılmış, harcırah imkanı getirilmiş, bir defaya mahsus olmak üzere silah taşıma ruhsatı için harç muafiyeti sağlanmış, sağlık tedavi giderleri bakımından 4-A kapsamında sigortalı sayılmalarına imkan veren yasal düzenleme hayata geçirilmiştir. Korucularımıza subay olmanın yolunu açtık. Korucularımızdan uzman çavuş alıyoruz. Özellikle eğitim yaşı tutanlar uzman çavuşluktan sonra astsubay, subay olabilecekler. Korucularımız subay olabilme kabiliyetine sahip olabilme adımını onlara sağlayacağız. 226 korucumuz uzman çavuş olma eğitimleri bitmek üzeredir" dedi.

37 KARAKOL

Karakol ve üs bölgelerinin yapımına devam ettiğine dikkat çeken Bakan Soylu, "37 karakol açılması planlanmış, 10 tanesinin inşaatına başlanmıştır. Ayrıca 78’i jandarma, 64’ü kara kuvvetlerine ait olmak üzere 142 üs bölgesi tutulmaktadır. İlaveten 86 geçici, 176 da kalıcı olmak üzere polis güvenlik noktaları oluşturulmaktadır" ifadelerini kullandı.