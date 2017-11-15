Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ordu'nun Ünye ilçesinde savcı olarak görev yapan Mehmet Ç. ile hakim olan eşi Merve A.Ç., FETÖ soruşturması kapsamında meslekten ihraç edildi. ByLock kullandığı tespit edilen Merve A.Ç. ile eşi Mehmet Ç. hakkında “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçlarından Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı. Bugün görülen davanın son duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan Mehmet Ç. hazır bulunurken, eşi Merve A.Ç. ise duruşmaya katılmadı. Kendini savunan Mehmet Ç., kendisinin FETÖ ile yakından uzaktan bir ilgisinin olmadığını söyledi. Okul yıllığına göre suçlandığını ifade eden Mehmet Ç., atılı suçlamaları kabul etmediğini ileri sürdü. Mahkeme heyeti örgütün gizli haberleşme ağı olan ByLock kullandığı tespit edilen Merve A.Ç.'yi “silahlı terör örgütüne üye olmak” suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken, Mehmet Ç.'nin ise beraatine karar verdi.