Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır."