Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:"Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında; DEAŞ terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilerek engellenmesine yönelik yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklanmıştır."
Gaziantep'te DEAŞ şüğhelisi yakalandı
16.11.2017 - 17:17 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 17:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gaziantep'te, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 1 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Etiketler : gaziantep,deaş,haberler,operasyon,
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