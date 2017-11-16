Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına Çelik, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yüksel Çelik, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çelik'in tutuklanmasına karar verdi.
Eski Emniyet Müdürü tutuklandı
16.11.2017 - 17:54 | Son Güncelleme: 16.11.2017 - 17:54
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başkentte sürdürülen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında gözaltına alınan eski Emniyet Müdürü Yüksel Çelik tutuklandı.
Etiketler : Yüksel Çelik,tutuklandı,fetö,eski emniyet müdürü,
520183 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520183.aspx
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