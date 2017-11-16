Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma doğrultusunda, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına Çelik, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesine getirildi. Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren Yüksel Çelik, tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Ankara 1'inci Sulh Ceza Hakimliği, Çelik'in tutuklanmasına karar verdi.