Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu "Rıza Sarraf'ın durumunu öğrenmek için ABD'ye iki kez nota verdik. 2-3 gün önce verdiğimiz notaya cevap gelmeyince ikincisini verdik, cevap geldi" dedi.

"SARRAF'IN DURUMU İYİ"

Çavuşoğlu "Bugün ABD'den gelen cevapta Rıza Sarraf'ın tutuklu olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi" diye konuştu.

FEDERAL HAPİSHANEDE OLDUĞU AÇIKLANMIŞTI

New York Güney Bölgesi Başsavcılığı, tutuklu olarak yargılanan İran asıllı işadamı Rıza Sarraf'ın, "federal hapishanede tutukluluk halinin sürdüğünü" açıkladı. Başsavcılık yetkilileri, "Sarraf federal hapishanede, tutuklu" dedi.