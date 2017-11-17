Varsak Mahallesi Hamza Taş Bulvarı'nda bugün saat 23.00 sıralarında devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Patlamayla birlikte polisler, aracı terk edip, önlem aldı. Terör saldırısı şüphesi üzerine bölgeye çok sayıda Özel Harekat polisi sevk edildi. Yapılan incelemede patlamanın yola atılan maytaplardan kaynakladığı tespit edildi. İncelemenin ardından ekipler normale döndü.
Maytap patlaması polisi alarma geçildi
17.11.2017 - 01:16 | Son Güncelleme: 17.11.2017 - 01:16
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Antalya'nın Kepez ilçesinde devriye görevi yapan zırhlı polis aracının geçişi sırasında küçük çaplı patlama meydana geldi. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, patlamanın yola atılan maytaplardan kaynaklandığı saptandı.
Etiketler : antalya,
520257 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520257.aspx
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