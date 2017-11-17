Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğünce İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu koordinesinde, Marmara Üniversitesi’nde görevli akademik idari ve kamu işçisi statüsündeki 42 personele yönelik FETÖ/ PDY terör örgütü ile irtibatı veya iltisaki olduğu gerekçesi ile operasyon başlatıldı. İstanbul merkezli 5 ilde başlatılan operasyonda şüpheli şahıslardan 22'si yakalandı. Aktif olarak çalışan 24 şüphelinin ise Marmara Üniversitesi’ndeki odalarında arama ve el koyma işlemleri sürüyor.Öte yandan, Bank Asya’daki hesabını FETÖ liderinin talimatı ile arttıran ve bylok kullanıcısı olan şüpheliler için gözaltı kararı verildiği öğrenildi.