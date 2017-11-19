Burada nöbet tutan askerlerle sohbet eden ve kamuflaj giyen Başbakan Yıldırım, daha sonra beraberindeki bakanlar ve komutanlarla birlikte yemek yedi. Batuhan adlı askerin ailesiyle telefonla görüşen Yıldırım, bir süre sohbet ettikten sonra askeri ailesiyle gö-rüştürdü.
Askerle karavana sohbeti
19.11.2017 - 07:52 | Son Güncelleme: 19.11.2017 - 07:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başbakan Binali Yıldırım, Hakkâri ziyaretinde Yüksekova Dağlıca 6. Hudut Tabur Komutanlığına geçerek, askerlerle bir araya geldi.
Etiketler : Başbakan,Binali Yıldırım,Hakkâri,asker,
520835 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/520835.aspx
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