Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burada nöbet tutan askerlerle sohbet eden ve kamuflaj giyen Başbakan Yıldırım, daha sonra beraberindeki bakanlar ve komutanlarla birlikte yemek yedi. Batuhan adlı askerin ailesiyle telefonla görüşen Yıldırım, bir süre sohbet ettikten sonra askeri ailesiyle gö-rüştürdü.