Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’nin Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki yapılanmasına yönelik süren soruşturma çerçevesinde Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından Çanakkale merkezli Ankara, İstanbul, İzmir, Balıkesir, Kocaeli, Yalova ve Zonguldak illerinde eş zamanlı olarak operasyon yapıldı. Aralarında görevde bulunan 1 kurmay albay, 2 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 üsteğmenin de olduğu 27 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma kararı alındı.

Bu kapsamda eş zamanlı yapılan operasyonda arama yapılan adreslerde yakalanan üst rütbeli komutanların da yer aldığı 27 şüpheliden 9’u, 8 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında, Zonguldak Sahil Güvenlik Bot Komutanı Yüzbaşı Y.Ç. ve Erdek Mayın Filo Komutanlığında görev yapan binbaşı rütbesindeki O.E.’nin olduğu öğrenildi.Çeşitli kentlerde gözaltına alınan şüpheliler, Çanakkale Emniyet Müdürlüğüne sevk edildi.18 şüphelinin ise aranması sürüyor.